Чебоксары, 30 марта, 2022, 13:32 — ИА Регнум. В апреле в Чувашии погода предположительно будет соответствовать климатическим нормам, но осадков выпадет больше. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Наталия Николаева ИА REGNUM Зима. Железная дорога

По его словам, в апреле будет компенсирован дефицит осадков и влаги. Южные циклоны и их атмосферные фронты в ближайшие дни принесут сильные осадки, которые выпадут в зависимости от температуры в виде снега, дождя или мокрого снега.

Синоптик-любитель не исключает, что пока в Чебоксарах будут идти снегопады, в другой части республики, например, в Алатыре, температура может подняться до +10 градусов.

По предварительным данным, неустойчивая погода с осадками сохранится первую половину апреля. При этом будет становиться всё теплее и теплее. По прогнозу, с 18 по 23 апреля установится преимущественно сухая погода, потепление достигнет своего пика и достигнет +15…+20 градусов.

По расчётам, тёплую погоду сменят ливни с резким похолоданием и заморозками. Не исключается, что может выпасть снег.

В целом погода в апреле, по предварительным данным, будет соответствовать климатическим нормам, температура в среднем составит +5,3 градуса. Что касается осадков, то их ожидается в 1,5 раза больше нормы.