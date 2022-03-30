Астана, 30 марта, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Министерство образования Казахстана запустило программу подготовки специалистов для работы на атомной электростанции. Об этом 30 марта сообщил журналистам глава минобразования Асхат Аймагамбетов.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Он рассказал, что в Восточно-Казахстанском университете имени Серикбаева и Казахском национальном университете имени аль-Фараби уже действуют совместные с МИФИ программы обучения. Кроме того, будут обучать специалистов за рубежом.

«Немало наших граждан также самостоятельно поступили, обучаются в вузах России, в том числе по этому направлению. Поэтому для подготовки специалистов атомной промышленности рассматриваются США, страны Европы, Россия и другие», — сказал Аймагамбетов.

Напомним, правительство Казахстана приняло окончательное решение, что в республике нужно построить АЭС. Место строительство и то, какие будут использоваться технологии, пока не определено. 25 марта Аймагамбетов сказал, что для новой отрасли потребуется 2 тыс. специалистов.