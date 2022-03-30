Каракас, , 13:53 — REGNUM Делегация Национальной ассамблеи Венесуэлы прибыла 29 марта в Аргентину, чтобы призвать её конгресс провести расследования планов вторжения, вынашиваемых во время правления Маурисио Макри. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Макри Иван Шилов © ИА REGNUM

Депутаты Венесуэлы представят Аргентине официальную ноту с требованием проведения углубленного расследования планов военной интервенции. Делегация проведет ряд встреч с парламентариями, общественными движениями и политическими деятелями.

Венесуэла начала собственное расследование после публикации документов аргентинских вооружённых сил, содержащих планы правительства Макри о военном вмешательстве, рассчитанном на последний год его срока. Сроки предполагаемой операции совпадали с эскалацией агрессии Соединённых Штатов против правительства Венесуэлы.

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