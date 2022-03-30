Каракас, 30 марта, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Делегация Национальной ассамблеи Венесуэлы прибыла 29 марта в Аргентину, чтобы призвать её конгресс провести расследования планов вторжения, вынашиваемых во время правления Маурисио Макри. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Иван Шилов ИА REGNUM Макри

Депутаты Венесуэлы представят Аргентине официальную ноту с требованием проведения углубленного расследования планов военной интервенции. Делегация проведет ряд встреч с парламентариями, общественными движениями и политическими деятелями.

Венесуэла начала собственное расследование после публикации документов аргентинских вооружённых сил, содержащих планы правительства Макри о военном вмешательстве, рассчитанном на последний год его срока. Сроки предполагаемой операции совпадали с эскалацией агрессии Соединённых Штатов против правительства Венесуэлы.