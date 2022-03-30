Москва, , 13:29 — REGNUM Механизм оплаты поставок природного газа из России будет запущен не сразу, а растянется по времени. Об этом 30 марта сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Он рассказал журналистам, что процесс оплаты российского газа, поставляемого в недружественные страны в рублях, не будет запущен непосредственно 31 марта. По его словам, это растянутый во времени процесс.

Как сообщало ИА REGNUM, в Германии заявили об отказе оплачивать поставки российского газа в рублях и объявили о запуске чрезвычайного плана.