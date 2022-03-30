Таллин, 30 марта, 2022, 13:29 — ИА Регнум.

Novatek.ru Проект СПГ-терминала

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Коммерческая аренда плавучего терминала сжиженного природного газа (СПГ) у берегов Эстонии будет рентабельной только в том случае, если такой терминал станет региональным. Об этом сообщило Министерство экономики Эстонии.

Вывод о целесообразности терминала, который будет обслуживать не только Эстонию, но и другие страны региона, был сделан на заседании правительства страны 29 марта. Межгосударственные переговоры по этому вопросу начнутся в ближайшее время.

Плавучий терминал способен в год регазифицировать количество СПГ, эквивалентное 30 тераватт-часам энергии, что покрыло бы годичные потребности в природном газе Эстонии, Латвии и Финляндии.

«Потребление газа в Эстонии там самое маленькое — пять тераватт-часов в год или пять танкеров с СПГ. В этом проекте важно привлечь региональных партнеров, чтобы мы были уверены, что терминалом также будут пользоваться потребители газа в Финляндии и Латвии», — сказал курирующий вопросы энергетики вице-канцлер министерства Тимо Татар.

В свою очередь, председатель экономической комиссии парламента Эстонии Кристен Михал признал, что СПГ-терминал сможет окупиться не только при совместных усилиях трех соседних стран, но и если он не станет конкурировать с дешевым российским газом.

«С финансовой точки зрения, коммерческий смысл создания такого терминала есть в том случае, если здесь не течет более дешевый российский газ», — отметил он.

В Эстонии рассматривался вариант создания СПГ-терминала в Палдиски, однако теперь потребуется выяснить, подойдет ли такое решение Латвии и Финляндии, а также оценить альтернативные варианты. Необходимо будет также определить, в каких долях страны будут проект финансировать.