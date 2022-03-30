Вашингтон, , 13:29 — REGNUM На консолях PlayStation 4 и PlayStation 5 вышла медитативная инди-игра Unpacking в жанре головоломки, релиз которой ранее состоялся на Xbox, ПК и Nintendo Switch. Анонсирующий трейлер был опубликован 30 марта на YouTube-канале игрового подразделения Sony.

PlayStation 5 DualSense (сс) Marco Verch

Unpacking предлагает геймерам выступить в роли человека, только что переехавшего в новый дом. Всё что им нужно делать — это распаковывать коробки, доставать вещи и расставлять их в новом жилище. Отметим, что в сервисе Steam игра имеет «Очень положительные» отзывы.

Для справки: релиз Unpacking на ПК (Steam) состоялся 2 ноября 2021 года. Разработкой игры занимается студия Witch Beam, в качестве издателя выступила компания Humble Games.

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