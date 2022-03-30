Кабул, , 13:29 — REGNUM В афганской провинции Герат продолжается вакцинация 730 000 детей. Кроме того, кампания вакцинации детей в возрасте до пяти лет началась в административном центре провинции Балх городе Мазари-Шариф. Об этом сообщает агентство «Тасним».

Вакцинация Фото страницы правительства Калужской области в социальной сети «ВКонтакте»

Программа вакцинации в провинции Балх будет продолжаться в течение четырёх дней.

В заявлении говорится, что проект будет осуществляться силами медиков и волонтёров.

Необходимо отметить, что министерство здравоохранения начало процесс вакцинации после фиксирования нескольких случаев заболевания полиомиелитом.