В афганском Балхе стартовала кампания по вакцинации против полиомиелита
Кабул, 30 марта, 2022, 13:29 — ИА Регнум. В афганской провинции Герат продолжается вакцинация 730 000 детей. Кроме того, кампания вакцинации детей в возрасте до пяти лет началась в административном центре провинции Балх городе Мазари-Шариф. Об этом сообщает агентство «Тасним».
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Вакцинация
Программа вакцинации в провинции Балх будет продолжаться в течение четырёх дней.
В заявлении говорится, что проект будет осуществляться силами медиков и волонтёров.
Необходимо отметить, что министерство здравоохранения начало процесс вакцинации после фиксирования нескольких случаев заболевания полиомиелитом.