Донецк, 30 марта, 2022, 13:38 — ИА Регнум. С Украиной нельзя вести переговоры, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире Первого канала. Так он отреагировал на обстрел Донецка украинскими силовиками.

Andrew Butko Эдуард Басурин

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«Мирные переговоры с Украиной вести нельзя», — подчеркнул Басурин.

Утром 30 марта украинские войска обстреляли многоэтажный дом в Донецке, в результате один человек погиб, семеро пострадали. В доме разрушены три этажа.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта в Стамбуле представители России и Украины обменялись предложениями по урегулированию ситуации.

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