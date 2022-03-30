Красноярск, 30 марта, 2022, 13:28 — ИА Регнум. УФСБ России по Красноярскому краю пресекло деятельность преступной группы, причастной к организации канала незаконной миграции на территории региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Как сообщили ИА REGNUM 30 марта в пресс-службе краевого УФСБ, незаконной легализацией граждан Центрально-Азиатского региона занимались двое жителей города Красноярска. Делали они это путём установления фиктивного отцовства мигрантов над российскими детьми. Выяснилось, что с использованием указанной схемы легализовано более 20 человек.

В отношении двоих красноярцев возбуждено уголовное дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 322.1 УК России («Организация незаконной миграции»).

Расследование продолжается. Выявляются дополнительные эпизоды преступной деятельности группы.

Как сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале сотрудники региональных УФСБ и Центра по противодействию экстремизму пресекли канал незаконной миграции.

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