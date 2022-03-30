Санкт-Петербург, , 13:32 — REGNUM Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский прокомментировал предстоящее начало транспортной реформы и назвал её достаточно проработанной. Таким мнением 30 марта Бельский поделился с журналистами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Бельский Assembly.spb.ru

«Достаточно большая работа проводилась в подготовительный период. Маршруты, которые сейчас у нас на территории города будут ходить, замещая маршрутные такси, достаточно серьёзно проработаны», — заверил Бельский.

К тому же велись общественные слушания, проводилась корректировка маршрутов. Реализация транспортной реформы с 1 апреля вызовет как удобства, так и определенный дискомфорт у местных жителей. Однако соответствующих обращений от петербуржцев пока не поступало.

Председатель Заксобрания отметил, что для более плавного и удобного внедрения изменений, реформа специально разбита на три этапа. Первый как раз вступит в силу уже в ближайшее время, а последующие уже — в июне и июле 2022 года.

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