Санкт-Петербург, 30 марта, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский прокомментировал предстоящее начало транспортной реформы и назвал её достаточно проработанной. Таким мнением 30 марта Бельский поделился с журналистами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Assembly.spb.ru Александр Бельский

«Достаточно большая работа проводилась в подготовительный период. Маршруты, которые сейчас у нас на территории города будут ходить, замещая маршрутные такси, достаточно серьёзно проработаны», — заверил Бельский.

К тому же велись общественные слушания, проводилась корректировка маршрутов. Реализация транспортной реформы с 1 апреля вызовет как удобства, так и определенный дискомфорт у местных жителей. Однако соответствующих обращений от петербуржцев пока не поступало.

Председатель Заксобрания отметил, что для более плавного и удобного внедрения изменений, реформа специально разбита на три этапа. Первый как раз вступит в силу уже в ближайшее время, а последующие уже — в июне и июле 2022 года.