Дераа, Сирия, 30 марта, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Боевики совершили нападение на патруль сирийских служб безопасности в провинции Дераа, вблизи границы с Иорданией. Об этом 30 марта сообщает официальное агентство SANA.

(сс) Freedom House Теракты в Сирии

По данным журналистов, инцидент произошёл на трассе между населёнными пунктами Хирбет-Газла и Даэль. Террористы подорвали полицейский автомобиль.

Отмечается, что в результате нападения двое полицейских погибли и ещё двое получили ранения.

Местные СМИ отмечают, что за нападением стоят боевики спящей ячейки одной из террористических группировок, которые ранее удерживали под контролем провинцию Дераа.