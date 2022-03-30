Москва, , 13:24 — REGNUM Вопрос расширения перечня товаров, которые следует экспортировать за российские рубли, должен прорабатываться, заявил 30 марта журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Он прокомментировал предложение председателя Государственной думы РФ о расширении товаров, которые Россия может экспортировать за рубли, отметив, что уже есть страны, которые проявляют к расчётам в национальных валютах взаимный интерес.

«Это идея, которая, безусловно, должна прорабатываться с учётом того, что существуют страны, которые проявляют взаимный интерес к взаиморасчетам в национальных валютах», — сказал Песков.