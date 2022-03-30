Донецк, , 13:24 — REGNUM Почти 70 мирных жителей Донецкой Народной Республики погибли за 41 день эскалации из-за обстрелов украинских боевиков, более 810 получили ранения. Об этом 30 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«За 41 день эскалации погибли 69 мирных жителей, за текущие сутки — один», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что ранения различной степени тяжести получили 814 мирных жителя, в том числе 55 детей.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.