Кабул, , 13:23 — REGNUM Должностные лица главного паспортного управления Афганистана говорят, что процесс выдачи паспортов по всей стране начнётся на следующей неделе в обычном режиме. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Флаг Афганистана Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Представитель паспортного управления сообщил на пресс-конференции 29 марта, что процесс выдачи паспортов по всей стране возобновится 5 апреля.

Он также подчеркнул, что теперь граждане смогут подать онлайн-заявление на получение паспорта.

В настоящее время процесс выдачи паспортов во всех провинциях, кроме Кабула, застопорился из-за большого объёма поданных заявлений.