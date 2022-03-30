Воронеж, , 13:22 — REGNUM В Воронежской области за сутки в коронавирусные стационары попали 96 пациентов, данные опубликованы 30 марта на сайте стопкоронавирус.рф. За сутки число госпитализаций значительно снизилось — накануне, 29 марта, сообщалось о 133 пациентах, попавших в больницы.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки в Воронежской области подтверждено 707 новых случаев заболевания COVID-19, это на 224 случая меньше, чем накануне. Выписаны с выздоровлением после ковида ещё 1 224 человека. Скончались за сутки 12 ковид-пациентов.

С начала пандемии в регионе подтверждено 368 754 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 349 040 человек. Жертвами инфекции стали 8 045.