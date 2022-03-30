Москва, 30 марта, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Переговорами с Украиной занимаются профессионалы своего дела, и нужно довериться им в этом вопросе. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призывы «идти до конца» на Украине.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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"Никаких Сталинградов у нас в календаре нет и быть не должно. А главное — здесь не должно быть место эмоциям. Переговорами занимаются профессионалы, нужно доверять им», — сказал Песков.

По его словам, позиция России «хорошо известна, она логична, имеет прочную подоснову, и эта позиция не менялась».

Песков также рассказал о продолжении соответствующей работы и призвал оставить эмоции «нашим недругам».