Кострома, , 13:25 — REGNUM В прививочных пунктах Костромы закончилась вакцина «Спутник Лайт». Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали читатели. Информацию подтвердили специалисты горячей линии по коронавирусу, организованной на базе Центра медицинской профилактики.

Вакцина «Спутник Лайт» Пресс-служба администрации Ленобласти

«Действительно, «лайта» в Костроме вообще нет. Ни в торговых центрах, ни в поликлиниках. Не завозят. Вакцина закончилась около месяца назад, когда будет, не сообщают», — пояснил сотрудник колл-центра.

Напомним, «Спутник Лайт» рекомендован для ревакцинации. Делать прививки им можно спустя полгода после вакцинации двухкомпонентными вакцинами или перенесенного коронавируса.

Многие предпочитают делать повторные прививки «Лайтом» из-за удобства. Вакцину достаточно вколоть один раз. Сейчас горожанам предлагают только один способ обновления иммунитета — «Спутник V».

Связаться с департаментом здравоохранения для уточнения деталей по новым завозам вакцины корреспонденту REGNUM не удалось. Редакция информагентства просит чиновников считать публикацию официальным обращением и объяснить ситуацию с поставками препарата.

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