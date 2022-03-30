Кострома, 30 марта, 2022, 13:25 — ИА Регнум. В прививочных пунктах Костромы закончилась вакцина «Спутник Лайт». Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали читатели. Информацию подтвердили специалисты горячей линии по коронавирусу, организованной на базе Центра медицинской профилактики.

Пресс-служба администрации Ленобласти Вакцина «Спутник Лайт»

«Действительно, «лайта» в Костроме вообще нет. Ни в торговых центрах, ни в поликлиниках. Не завозят. Вакцина закончилась около месяца назад, когда будет, не сообщают», — пояснил сотрудник колл-центра.

Напомним, «Спутник Лайт» рекомендован для ревакцинации. Делать прививки им можно спустя полгода после вакцинации двухкомпонентными вакцинами или перенесенного коронавируса.

Многие предпочитают делать повторные прививки «Лайтом» из-за удобства. Вакцину достаточно вколоть один раз. Сейчас горожанам предлагают только один способ обновления иммунитета — «Спутник V».

Связаться с департаментом здравоохранения для уточнения деталей по новым завозам вакцины корреспонденту REGNUM не удалось. Редакция информагентства просит чиновников считать публикацию официальным обращением и объяснить ситуацию с поставками препарата.