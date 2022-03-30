Гонконг, Китай, , 13:20 — REGNUM Самые длинные в мире беспосадочные рейсы из Нью-Йорка в Гонконг из-за обхода воздушного пространства России намерена начать выполнять гонконгская авиакомпания Cathay Pacific. Об этом 29 марта сообщило агентство Bloomberg.

Airbus A350 (сс) Joao Carlos Medau

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По информации источника, авиаперевозчик принял решение об изменении маршрута из-за ситуации на Украине, и теперь самолеты компании будут летать через Атлантический океан, Великобританию, Южную Европу и Центральную Азию, в то время как ранее они летали над Россией и Арктикой.

При этом общее расстояние данного рейса составит свыше 16 тыс. км, что будет самым длинным маршрутом в мире и побьет рекорд авиакомпании Singapore Airlines, установленный беспосадочным рейсом Сингапур — Нью-Йорк, протяженность которого составляет чуть более 15 тыс. км.

Также указывается, что на этих рейсах задействуют дальнемагистральные лайнеры Airbus SE A350−1000, которые могут перевозить до 550 пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что представители туристических агентств Австралии возмущены потерей своих комиссионных, которые вскоре будут урезаны крупнейшим авиаперевозчиком на континенте Qantas и другими крупными коммерческими авиакомпаниями.