Красногорск, , 13:20 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье продолжает расти. Об этом свидетельствует опубликованная 30 марта статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 414 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 202 случая больше аналогичного показателя 29 марта. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 212 человек, а днём ранее — у 281 жителя Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 20 145 новых случаев заражения коронавирусом.

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