Ростов-на-Дону, , 13:20 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки выявили 857 носителей коронавируса, выписаны с выздоровлением 1676 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 30 марта.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Наибольшее число заражений за сутки зарегистрировано в Ростове-на-Дону (170), Таганроге (45), Шахтах и Неклиновском районе (по 33), Волгодонске (30), Сальском районе (27), Новочеркасске (24) и Белокалитвинском районе (21). 22,4% носителей инфекции — люди старше 66 лет, почти 14% — дети.

Справиться с осложнениями, вызванными коронавирусом, не смогли ещё три женщины в возрасте от 64 до 92 лет и пятеро мужчин в возрасте от 63 лет до 91 года.

Всего в Ростовской области зарегистрировано 362 143 случая заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 345 615 человек. Жертвами COVID-19 стали 10 735 пациентов.