Каракас, 30 марта 2022, 13:51 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро 29 марта принял участие в феминистическом «Конгрессе женщин Венесуэлы», на котором напомнил участницам о «величайшей задаче женщины — рожать». Об этом сообщает новостное агентство Infobae.
«Женщины необходимы. Без них не было бы общества. У женщин, как мы знаем, большие задачи в жизни: рожать и вынашивать, а также обучать, растить и прививать ценности», — заявил президент.
Заявление Мадуро вызвало резкое неприятие со стороны населения, поскольку ситуация в области здравоохранения не обеспечивает необходимых условий для безопасности здоровья беременных и кормящих.
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