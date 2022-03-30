Каракас, 30 марта, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро 29 марта принял участие в феминистическом «Конгрессе женщин Венесуэлы», на котором напомнил участницам о «величайшей задаче женщины — рожать». Об этом сообщает новостное агентство Infobae.

Agencia de Noticias ANDES Николас Мадуро

«Женщины необходимы. Без них не было бы общества. У женщин, как мы знаем, большие задачи в жизни: рожать и вынашивать, а также обучать, растить и прививать ценности», — заявил президент.

Заявление Мадуро вызвало резкое неприятие со стороны населения, поскольку ситуация в области здравоохранения не обеспечивает необходимых условий для безопасности здоровья беременных и кормящих.