Асадабад, Афганистан, 30 марта, 2022, 13:19 — ИА Регнум. По меньшей мере 9000 человек в афганской провинции Кунар получат пшеницу как плату за работу. Процесс раздачи пшеницы начался 29 марта. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Пшеница

Мохаммад Касим Халид, губернатор Кунара, сообщил СМИ, что пшеница будет выдана тем, кто работал на очистке каналов, ремонте дорог и других краткосрочных проектах в ряде уездов провинции.

Иззатулла, директор отдела сельского хозяйства провинции Кунар, сказал, что 900 тонн пшеницы должны быть розданы как минимум 9 тысячам человек.

По его словам, раздача такого количества пшеницы снизит проблемы людей.

В то же время, местные жители говорят, что привлечение к краткосрочным работам необходимо, но «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должен работать над проектами долгосрочной занятости.

Подобная программа была реализована и в других провинциях.