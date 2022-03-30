Москва, 30 марта, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Нельзя поддаваться эмоциям при оценке ситуации на Украине, заявил журналистам 30 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Он прокомментировал призывы идти до конца на Украине, отметив, что «Сталинградов в календаре нет и быть не должно», поэтому здесь не место эмоциям.

Песков рассказал, что глава российской делегации Владимир Мединский даст разъяснения по переговорному процессу с Украиной.

Также пресс-секретарь президента отметил отсутствие подвижек по вопросам проведения гуманитарной операции в Мариуполе.