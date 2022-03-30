Москва, 30 марта, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Согласно Конституции РФ, власти страны не имеют права обсуждать вопросы Крыма с кем-либо, кроме своих регионов. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

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«Крым — это часть РФ, и по нашей конституции мы не можем обсуждать ни с кем судьбы территорий РФ, судьбы российских регионов, это исключено, это записано в нашей Конституции», — сказал Песков.

По его словам, все нюансы переговоров России с Украиной «мы с вами обсуждать, рассказывать не будем».