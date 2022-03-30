Москва, 30 марта, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Переговоры России и Украины, которые состоялись 29 марта в Стамбуле, завершились по плану. Время не сокращалось, не урезалось. Об этом сегодня, 30 марта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Флаги России и Украины

«Ранее говорилось о возможности в такие-то числа провести переговоры в Турции. Вот они и состоялись, здесь ничего не сокращалось, не урезалось», — уточнил Песков.

По его словам, делегации России и Украины поехали уже в свои центры дальше согласовывать и выверять позиции.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам нового раунда российско-украинских переговоров позиции Москвы и Киева сблизились, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

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