Москва, 30 марта, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий поддерживает предложение создать центр распространения русского языка, литературы, культуры и истории при филиале вуза в Ереване. Об этом сообщает пресс-служба МГУ.

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«Мы готовы всем своим научным потенциалом наполнить этот центр идеями, знаниями, опытом. У наших стран много общего в области истории, культуры, ментальности», — сказал Садовничий.

Он пообещал найти необходимых специалистов для данного начинания. Ректор МГУ также пообещал пополнить книжные фонды ереванского филиала.

Садовничий отметил, что МГУ заинтересован в том, чтобы филиал в Ереване укреплялся. Он заявил, что все предложения его руководства, направленные на это будут поддержаны.