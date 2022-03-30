Москва, 30 марта, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Идея расширения списка экспортных российских товаров, которые могут продаваться за рубли за границу, должна быть проработана. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Это идея, которая, безусловно, должна прорабатываться с учетом того, что на самом деле существуют страны, которые проявляют взаимный интерес к взаиморасчетам в национальных валютах, и с учетом того, что престиж доллара как основной мировой резервной валюты изрядно в последние годы зашатался», — сказал Песков.

По его словам, если президент РФ Владимир Путин поручит проработать эту инициативу, то «это обретет форму каких-то конкретных предложений».

Песков отметил невысокий уровень доверия к другим международным валютам, и отметил, что альтернативой является «расширение использования практики использования национальных валют»: «Это та область, в которой работает и наше правительство, и нужно по всем фронтам продвигаться дальше. Это в наших интересах и в интересах наших партнеров».