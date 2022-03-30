30 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили предложение двух американских сенаторов о том, чтобы передать замороженные в США российские активы Украине.

Артур Савин, , 14:44 — REGNUM Информация, согласно которой демократ от американского штата Колорадо Майкл Беннет и республиканец от штата Огайо Роб Портман представили законопроект «о помощи Украине», подразумевающий использование конфискованных российских активов для восстановления Украины и помощи украинским беженцам, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 30 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Помощь Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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»Бандитские методы. Привыкли грабить всех подряд, вот и здесь такой же случай», — считает Наталия К.

Многие пользователи пришли к выводу, что Америка идёт против закона и здравого смысла, присваивая чужое имущество и реализуя его по собственному усмотрению.

«Если по факту, то США предлагают просто грабить людей. Просто брать и забирать имущество, только потому, что они так хотят. Сейчас мы обсуждаем не национальность и откуда деньги, а просто голый факт. Сегодня забирают имущество у россиян, а завтра вообще у любого, кто что-то против сказал. Это пример для бандитов всех мастей, что так можно делать. И тупая власть Америки не понимает, что их страна скоро захлебнётся в крови», — поделилась своим мнением Ирина О.

Грабители Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». реж Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Некоторые комментаторы отмечают, что своими действиями Штаты попросту уничтожают свою репутацию. После кражи российских активов мало кто решится доверить Америке свои средства.

«Это обернётся для них полным крахом! Настолько глупые, что сами уничтожают надёжность своих банков и валюты. Другие страны заберут свои резервы на фоне всего этого, и не будет больше никакого доверия к Америке уже никогда. Они этого ещё, видимо, не поняли», — подозревает Станислав С.

Часть людей полагает, что ещё один шаг против России, и Соединённым Штатам придётся иметь дело с катастрофическими последствиями своего безрассудства.

«И что там с ураном, кстати? Ведь если запретить поставки лишь одного урана в Америку из России, то пузырь американской экономики разлетится в клочки!» — уверен Александр Н.

Ряд пользователей указывает на то, что Россия найдёт способ, как компенсировать потери из-за кражи её активов Америкой.

«Вся гнилая американская сущность. Значит, будем отжимать активы у наших врагов. К примеру, территорию Украины себе заберём да бизнес западный», — написал Виталий Ш.

Волк Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вряд ли это возможно, так как Россия приостановила активы всех компаний, которые ушли, а это практически столько же, сколько заморозили США. Всё западное тогда будет национализировано: недвижимость, склады, счета. Это сотни миллиардов долларов. В итоге США помогут Украине только лишь за свой счёт», — указывает Volshebnik G.

Нашлись и те, кто отмечают, что Штаты если и вздумают помогать Украине, то делать они это будут точно не за свой счёт. Поэтому потери в первую очередь понесут американские сателлиты, пишут люди.

«Посмотрим, как заднеприводная Европа запоёт без российского газа. США-то протянут как-нибудь, но их союзничкам придётся помёрзнуть», — отмечает Дмитрий А.

Напомним, 29 марта портал Axios опубликовал материал, согласно которому демократ от американского штата Колорадо Майкл Беннет и республиканец от штата Огайо Роб Портман представили законопроект «о помощи Украине», подразумевающий использование конфискованных российских активов для восстановления Украины и помощи украинским беженцам.