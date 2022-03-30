Москва, 30 марта, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Власти России ни с кем не будут обсуждать Крым, в том числе на переговорах с Украиной, заявил 30 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Крым — это часть России, и по нашей конституции мы не можем обсуждать ни с кем судьбы территорий страны, судьбы российских регионов, это исключено, это записано в нашей конституции. А какие-то нюансы переговоров мы с вами обсуждать, рассказывать не будем», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с тем он не стал комментировать тему стран-гарантов безопасности Украины, посоветовав обратиться за дополнительной информацией к главе российской делегации по переговорам Владимиру Мединскому.