Москва, , 13:13 — REGNUM Подвижек по вопросу гуманитарной операции в Мариуполе нет, сообщил 30 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

Он рассказал журналистам, что пока нет подвижек по вопросу гуманитарной операции в городе Мариуполе Донецкой Народной Республики, где продолжаются боевые действия.

По словам Пескова, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский даст разъяснения по поводу переговорного процесса.