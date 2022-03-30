Песков заявил об отсутствии подвижек по вопросу гумоперации в Мариуполе
Москва, 30 марта, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Подвижек по вопросу гуманитарной операции в Мариуполе нет, сообщил 30 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
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Он рассказал журналистам, что пока нет подвижек по вопросу гуманитарной операции в городе Мариуполе Донецкой Народной Республики, где продолжаются боевые действия.
По словам Пескова, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский даст разъяснения по поводу переговорного процесса.