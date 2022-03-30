Москва, , 13:12 — REGNUM Российский спорт должен вернуться к советской системе, доказавшей, что является жизнеспособной. Об этом 30 марта заявил помощник президента РФ Игорь Левитин на форуме «Мы вместе. Спорт».

Игорь Левитин Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам Левитина, сегодня в спорте нет права и духа, очевидны явные нарушения Олимпийской хартии.

«Все эти ущемления говорят, что нам необходимо вернуться к истокам отечественного спорта — советского», — сказал Левитин.

Он добавил, что во времена СССР отечественный спорт переживал санкции, но, несмотря ни на что, всегда был на высоком уровне.

Также он отметил, что сегодня международным спортом управляют не столько чиновники, сколько рекламные компании.

«Нам надо вернуться к той системе, которая была в Советском Союзе, в этом ничего страшного нет. Это принесет нам самодостаточность», — сказал Левитин.

Напомним, 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. После этого международные спортивные организации отстранили российских и белорусских спортсменов от соревнований и запретили проведение турниров на территории обеих стран.