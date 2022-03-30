Калуга, , 13:43 — REGNUM Прокурор Калужской области Константин Жиляков направил в суд иск об обращении имущества чиновницы в доход государства. Его стоимость оценивается в 7,5 миллиона рублей. Чиновница, представляющая орган государственной власти, не смогла объяснить происхождение денег, сообщили 30 марта корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Доходы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Установлено, что чиновница и её супруг, не имеющие доходов, позволяющих им совершать сделки по приобретению дорогостоящих объектов недвижимости на сумму 7,5 млн рублей, приобрели земельный участок и нежилое здание в одном из районов Калужской области, граничащего с Подмосковьем. В справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в нарушение требований антикоррупционного законодательства не были представлены необходимые сведения. Чиновница заявила, что 8 млн рублей, часть которых и была потрачена на участок, супругу подарила его мать. Однако единственным доходом пожилой женщины является пенсия по старости.

«Обращение в доход государства имущества должностных лиц, которые не могут объяснить происхождение своих доходов, является действенным способом противодействия коррупции, в том числе ее профилактики», — отметили в надзорном ведомстве.

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