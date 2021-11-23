Эстония, 13 декабря, 2009, 18:01 — ИА Регнум. Адвокат гражданина Эстонии Евгения Миронова - одного из фигурантов по делу о захвате сухогруза Arctic Sea Елена Лебедева -Романова, о пропаже которой сообщалось ранее, нашлась, сообщает Сити-FM.

Елена Лебедева-Романова находится в Москве, ее отсутствие связано с профессиональной деятельностью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM Новости, о пропаже женщины сообщил журналистам 12 декабря ее коллега, адвокат другого фигуранта того же дела Омар Ахмедов. Он утверждал, что Лебедева-Романова вышла 9 декабря вечером из своего офиса на улице Большая Дмитровка и с тех пор ее местонахождение пока не известно.

Напомним, Arctic Sea, перевозивший груз древесины из Финляндии в Алжир, перестал выходить на связь в конце июля этого года. На его борту находились 15 членов экипажа. 17 августа сухогруз был обнаружен российскими военными моряками в районе островов Зеленого Мыса. На борту помимо членов экипажа находились еще восемь человек, которых подозревают в незаконном захвате судна.