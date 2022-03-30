Стокгольм, 30 марта, 2022, 13:15 — ИА Регнум. 30 марта представители компании Postnord (аналог Почты России) заявили, что жители Швеции могут воспользоваться ее почтовыми услугами и бесплатно отправить гуманитарную помощь жителям Украины. Об этом сообщил новостной портал Omni.

futureatlas.com Гуманитарная помощь

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Так, жители Швеции могут, например, отправлять консервы, лекарства, средства гигиены, детские игрушки, одежду и многие другие вещи, которые они хотят направить украинцам.

«Мы получили запрос от Почты Украины на сбор и доставку экстренной помощи украинскому народу», — заявил начальник производственного отдела Postnord Агнес Карлссон.

Посылки, которые могут весить не более 20 кг, не требуют указания какого-либо конкретного адреса. Сначала их отправят в Польшу, которая координирует все западные потоки гуманитарной помощи Украине.