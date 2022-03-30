Сан-Сальвадор, , 13:45 — REGNUM Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш высказал 30 марта свою обеспокоенность всплеском насилия в Сальвадоре, где в прошедшие выходные было зафиксирована волна убийств. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Антониу Гутерреш Un.org

Тем не менее, Гутерреш потребовал от правительства Сальвадора соблюдать международные стандарты в области прав человека, принимая меры для сдерживания преступности.

Согласно официальным данным, в ходе операций по противодействию преступности за прошедшие выходные было арестовано более 500 членов преступных группировок. В настоящее время в Сальвадоре действует режим чрезвычайного положения, временно ограничивающего ряд конституционных гарантий.

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