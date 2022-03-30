Москва, , 13:10 — REGNUM В рамках российско-украинских переговоров отрадным является тот факт, что Киев начал давать конкретные формулировки в предложениях. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Владимир Мединский Histrf.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

«Владимир Мединский дополнительно разъяснит сегодня. Позитивно, что украинская сторона, по крайней мере, начала конкретно формулировать и класть на бумагу то, что предлагает. До сих пор нам не удавалось этого добиться», — сказал Песков.

По его словам, во всём остальном российские власти не могут «констатировать каких-то прорывов, чего-то сильно многообещающего»: «Еще предстоит весьма длительная работа».

Песков подчеркнул, что детали переговоров не обсуждаются публично, а идут в тишине.