Москва, 30 марта, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Запад ввел санкции лишь против половины богатейших граждан России, остальные же могут продолжать свою международную деятельность, об этом пишет 30 марта агентство Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Попытка изолировать Россию от международных финансов и оказать давление на президента Владимира Путина — при минимизации побочных эффектов для мировой экономики — привела к тому, что Великобритания наложила санкции на 10 самых богатых граждан России, против еще девятерых ввел санкции Европейский союз. Напротив, США ввели запретительные меры лишь в отношении четырех.

Только трое фигурируют во всех трех списках, причем четверо из пяти богатейших людей России нигде не подпадают под санкции. Их возглавляет самый богатый человек страны Владимир Потанин, металлургический магнат, состояние которого на 18 февраля, последний день перед введением санкций, составило $30 млрд. Самый богатый гражданин России, подпавший под санкции, — Алексей Мордашов, главный акционер ПАО «Северсталь», четвертого по величине производителя стали в России. Его активы которого были заморожены ЕС 28 февраля, а двумя неделями позже — Великобританией.

Председатель правления российской газовой компании ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон, сталелитейный магнат Владимир Лисин и Вагит Алекперов, председатель нефтяного гиганта ПАО «Лукойл», входят в число других богатейших россиян, не подпавших под санкции. Все владеют значительными пакетами акций публичных компаний, работающих в крайне политизированной деловой среде России.

Отследить, кто находится под санкциями, а кто нет, по-прежнему сложно, потому что Вашингтон, Брюссель и Лондон налагают санкции в серии несвязанных между собой уведомлений. Австралия, Канада и Япония ввели свои ограничения.

Эксперты по санкциям говорят, что решение не вводить запретительных мер против некоторых из самых богатых людей России, по крайней мере, частично связано с тем, что им принадлежат значительные доли в крупных энергетических, металлургических и минеральных компаниях.

«Есть причины преследовать некоторых олигархов и есть причины держать других в неопределенном состоянии», — говорит Джон Смит, который до мая 2018 года возглавлял отдел санкций Министерства финансов США, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC).

«Это может быть связано либо с тем, что они не считаются близкими к Кремлю фигурами, принимающими решения, либо с тем, что в отношении них применять санкции с самого начала было сложно, тогда как власти хотят сначала подготовить план, прежде чем вводить санкции», — добавил он.

США извлекли уроки из опыта 2018 года, когда они ввели санкции против миллиардера Олега Дерипаски, контролировавшего United Co. Rusal International PJC, крупнейшую в мире алюминиевую компанию за пределами Китая. Это привело к резкому росту мировых цен, которые стабилизировались только после того, как Дерипаска согласился отказаться от контроля над «Русалом» в 2019 году.