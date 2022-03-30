Гуково, Ростовская область, 30 марта, 2022, 13:10 — ИА Регнум. В Ростовской области расследуют два уголовных дела в отношении двоих гуковчан. Их подозревают в мошенничестве при получении выплат, сообщили ИА REGNUM в донском управлении СКР 30 марта.

Sledcom.ru Следственный комитет

Следователи полагают, что с 2014 года по 2022 год предоставили в управление Пенсионного фонда России заявление о начислении им пенсии по инвалидности и липовую справку об установлении инвалидности II группы. В результате бюджету РФ был причинен ущерб в крупном размере.

Следователи восстанавливают картину произошедшего.