Красноярск, , 13:10 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае выявили 244 носителя коронавируса, за весь период пандемии — 359 377. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 марта в федеральном оперативном штабе.

Социальная дистанция Денис Абрамов © ИА REGNUM

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За все время в Красноярском крае выздоровели 345 503 человека. За сутки коронавирус победили 200 человек, госпитализация потребовалась 93 заболевшим (29 марта — 128).

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта в регионе выявили 246 носителей коронавируса, выздоровели 250 человек.

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