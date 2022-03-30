Лондон, , 13:09 — REGNUM Санкции в отношении Донецкой и Луганской Народных Республик намерены ввести власти Великобритании, следует из заявления МИД Соединенного Королевства. Очередной проект антироссийских санкций представят в британском парламенте 30 марта.

Вестминстерский мост, Лондон Марина Захарова © ИА REGNUM

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В заявлении МИД отмечено, что на республики Донбасса будут распространены санкции в отношении Крыма. Соответствующие законодательные инициативы внесены на рассмотрение в парламент.

Ограничения распространятся также на российских бизнесменов, а именно — на технический осмотр их самолетов и яхт. Нормы по ограничению техобслуживания и техпомощи самолётов и судов будет внесён 30 марта в парламент.

СМИ Великобритании полагают, что предложения правительства одобрят оппозиционные партии.

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