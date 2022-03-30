Оренбург, 30 марта, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В Оренбуржье продолжается судебный процесс по делу экс-министра образования Александра Лабузова. В качестве свидетеля 29 марта выступила начальник отдела образования Новосергиевского района Наталья Стародубцева. Экс-чиновник посетовал на выявленные им орфографические ошибки в протоколе допроса. Об этом сообщает vestirama.ru.

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«Она сказала, по базовому образованию она учитель русского языка и литературы. Насколько мне известно, неплохой учитель. В протоколе допроса — 40 ошибок всех видов. Я пересчитал лично», — сказал Лабузов.

В 2014 году Покровская школа Новосергиевского района подверглась ремонту. Аукционы на проведение работ не проводились. Подрядчика определил якобы лично экс-глава миобра.

Как уже сообщало ИА REGNUM, бывший министр образования Оренбуржья обвиняется в превышении должностных полномочий, крупном взяточничестве и легализации имущества, полученного преступным путем