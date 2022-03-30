Москва, 30 марта, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Глава российской делегации в переговорах с Украиной Владимир Мединский даст разъяснения по переговорному процессу. Об этом 30 марта сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По словам Пескова, Владимир Мединский даст сегодня дополнительные разъяснения по переговорному процессу России и Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта в Стамбуле прошёл очный раунд переговоров между Россией и Украиной. По итогам дня российская делегация анонсировала шаги навстречу Украине. В частности, рассказала о решении снизить военную активность на киевском и черниговском направлениях.