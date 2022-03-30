Уфа, 30 марта, 2022, 13:19 — ИА Регнум. В Башкирии, несмотря на санкции, продолжают реализовывать государственные программы и национальные проекты. Об этом 30 марта сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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Он напомнил, что сегодня был представлен отчет о работе регионального правительства в 2021 году.

«Россию пытаются подчинить, запугать, изолировать от остального мира. Против нашей страны развязана беспрецедентная экономическая, информационная война. Я уверен, мы выстоим», — подчеркнул глава региона, напомнив, что в республике продолжают реализовывать государственные программы и национальные проекты.

Хабиров заявил, что все необходимые для выполнения проектов ресурсы Башкирия получает в срок и в полном объеме.

«В условиях санкционного давления правительство России принимает масштабные меры по защите экономической, финансовой, технологической, продовольственной безопасности нашей страны», — подчеркнул глава региона. Он отметил, что руководство Башкирии сделало многое для того, чтобы регион чувствовал себя уверенно.

«Из этих очередных испытаний мы выйдем еще более сильными, опытными и компетентными. Крепить единство и работать на совесть — вот главный мой призыв сегодня ко всем нам», — заявил Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии увидели признаки восстановления экономики.