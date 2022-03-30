Пенза, , 13:05 — REGNUM В Пензенской области за последние сутки выявили 283 случая заражения коронавирусом, больничный закрыли 995 пациентов. В ковид-стационары за минувший день доставили 55 носителей инфекции, сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Всего по состоянию на 30 марта количество заражений коронавирусом в Пензенской области достигло 178 942 случаев. Выздоровели за время пандемии 165 488 пациентов, скончался 5581 человек, в том числе шестеро — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области с 15 марта отменили обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции в отношении некоторых категорий граждан.

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